Gelibolu Yarımadası'ndaki Avustralyalıların Lone Pine Anıtı'nda anma töreni düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. Yılı Anma Törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı'nda tören yapıldı.

Britanya Ordusuna bağlı Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (ANZAC) bünyesinde Çanakkale'deki muharebelerde yaşamını yitiren Avustralyalı askerlerin anıldığı program, askeri bandonun çaldığı marşlarla başladı.

Avustralyalı bir askerin Aborjinler'in enstrümanı didgeridoo çaldığı törende daha sonra askerler trompet eşliğinde tören alanındaki yerlerini aldı.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage, Çanakkale Zaferi'nin, Batılı ülkelerin en büyük iki devletinin askerlerine karşı, vatanın başarıyla savunulmasını temsil etmesi nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu açısından son derece önemli bir zafer olduğunu ifade etti.

Gelibolu'da 1915 yılında yaşananların Türkiye'nin modern tarihi açısından ne kadar önemliyse, Avustralya ve Yeni Zelanda için de aynı derecede önemli olduğunu belirten Armitage, bu zaferin bedelinin çok ağır olduğunu dile getirdi.

Armitage,"Gelibolu harekatında savaşan her milletten askeri anıyoruz. (Onları) Unutmayalım." dedi.