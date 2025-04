"57. Alay Vefa Yürüyüşü"nün kapanış töreni Şehitler Abidesi'nde yapıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla düzenlenen 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nün kapanış töreni, Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu'nun anıta çelenk bırakmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Koçoğlu, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale ruhunun, milletin kalbine kazınmış, asırlar geçse bile sönmeyen bir ateş olduğunu söyledi.

O ateşin bu milleti millet yapan ortak ruhun, ortak duygunun ve ortak idealin kaynağı olduğunu belirten Koçoğlu, "Bu topraklar için şehadete koşanlar, istiklal ve istikbal için canlarını hiç düşünmeden feda etmiş kahramanlardır. Onlar, asla geri dönmeyi düşünmediler. Gelecek nesiller için, bizim için, bugün burada bulunan sizler için, yarınlarımızı kurtarmak adına büyük bedeller ödemişlerdir." diye konuştu.

Yürüyüşe katılan gençlere seslenen Koçoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün burada, Çanakkale'de attığınız her adımda yalnızca geçmişin izlerini değil, yarınlara ışık tutan bir yürüyüşün izzetini de taşıyorsunuz. Tıpkı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında bilgiyle, emekle, başarıyla dalgalandıran nice gencimiz gibi, sizler de bu milletin onurunu, inancını ve umudunu yüreklerinizde taşıyarak yürüyorsunuz. Bir asır geçse de, destan yazanların izinden yola çıkma iradeniz ve o ruhu hissetme arzunuz her şeyden kıymetli. Şimdi Şehitler Abidesi’nin manevi huzurundayız. Çanakkale, kahramanlığın, fedakarlığın ve imanın tarih kitaplarına sığmadığı bir destandır. Bu topraklar metrekareye 6 bin merminin düştüğü, on beşlilerin fedakarlıklarının tarihe mühür vurduğu topraklardır. Bu toprağın altında olanlar, üstündekilerin yarınlarını kurtarmıştır."

- "Bu topraklarda yazılan destanla, dünya tarihinin akışı değiştirildi"

Bakan Yardımcısı Koçoğlu, bu topraklarda yazılan destanla dünya tarihinin de akışının değiştirildiğini, emperyalist güçlere "dur" denildiğini vurguladı.