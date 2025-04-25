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        "57. Alay Vefa Yürüyüşü"nün kapanış töreni Şehitler Abidesi'nde yapıldı

        Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla düzenlenen 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nün kapanış töreni, Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:47 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:52
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        "57. Alay Vefa Yürüyüşü"nün kapanış töreni Şehitler Abidesi'nde yapıldı
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        Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla düzenlenen 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nün kapanış töreni, Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu'nun anıta çelenk bırakmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

        Koçoğlu, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale ruhunun, milletin kalbine kazınmış, asırlar geçse bile sönmeyen bir ateş olduğunu söyledi.

        O ateşin bu milleti millet yapan ortak ruhun, ortak duygunun ve ortak idealin kaynağı olduğunu belirten Koçoğlu, "Bu topraklar için şehadete koşanlar, istiklal ve istikbal için canlarını hiç düşünmeden feda etmiş kahramanlardır. Onlar, asla geri dönmeyi düşünmediler. Gelecek nesiller için, bizim için, bugün burada bulunan sizler için, yarınlarımızı kurtarmak adına büyük bedeller ödemişlerdir." diye konuştu.

        Yürüyüşe katılan gençlere seslenen Koçoğlu, şöyle devam etti:

        "Bugün burada, Çanakkale'de attığınız her adımda yalnızca geçmişin izlerini değil, yarınlara ışık tutan bir yürüyüşün izzetini de taşıyorsunuz. Tıpkı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında bilgiyle, emekle, başarıyla dalgalandıran nice gencimiz gibi, sizler de bu milletin onurunu, inancını ve umudunu yüreklerinizde taşıyarak yürüyorsunuz. Bir asır geçse de, destan yazanların izinden yola çıkma iradeniz ve o ruhu hissetme arzunuz her şeyden kıymetli. Şimdi Şehitler Abidesi’nin manevi huzurundayız. Çanakkale, kahramanlığın, fedakarlığın ve imanın tarih kitaplarına sığmadığı bir destandır. Bu topraklar metrekareye 6 bin merminin düştüğü, on beşlilerin fedakarlıklarının tarihe mühür vurduğu topraklardır. Bu toprağın altında olanlar, üstündekilerin yarınlarını kurtarmıştır."

        - "Bu topraklarda yazılan destanla, dünya tarihinin akışı değiştirildi"

        Bakan Yardımcısı Koçoğlu, bu topraklarda yazılan destanla dünya tarihinin de akışının değiştirildiğini, emperyalist güçlere "dur" denildiğini vurguladı.

        Çanakkale’de verilen mücadelenin Kurtuluş Savaşı'nın önsözü olduğunu vurgulayan Koçoğlu, "Çanakkale, İstiklal Harbi'nin ilk kıvılcımıdır. Buradaki mücadeleden aldığımız güçle, tarih sahnesindeki yürüyüşümüzü sürdürdük. Malazgirt’ten Söğüt’e, İstanbul’un fethinden Cumhuriyetin kuruluşuna uzanan şanlı yolculuğumuzu unutmayacağız. Bu bilinçle gençlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Safa Koçoğlu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yalnızca bölgesinde değil, küresel ölçekte de söz sahibi, karar süreçlerinde belirleyici bir güç haline geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Savunmadan teknolojiye, ulaşımdan uzaya, spora uzanan geniş bir atılım zinciriyle, kendi savaş gemisini tasarlayan, yerli otomobilini üreten, İHA ve SİHA’larıyla gökyüzüne imzasını atan bir Türkiye var artık.

        Dünya şampiyonalarında, pek çok branşta başarılar elde eden Türkiye var. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında; tam bağımsızlığı, kararlı iradesi ve büyük hedefleriyle Türkiye Yüzyılı'nı adım adım inşa eden bir Türkiye yükseliyor."

        - 57. Alay'ın kahramanlarını anmak için yurdun dört bir yanından geldiler

        Koçoğlu, 57. Alay'ın kahramanlarını anmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin şehitlerin yolunda yürüyerek milli birlik ve kardeşliğin gücünü bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

        Törene, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Çanakkale Müftüsü Mustafa Bilgiç, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş ile çok sayıda öğrenci katıldı.

        Program, temsili şehit mezarlarına karanfil bırakılması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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