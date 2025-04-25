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        Ayvacık'ta Turizm Çalıştayı düzenlendi

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde turizm işletmecilerin katılımıyla Turizm Çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 15:29 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:31
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        Ayvacık'ta Turizm Çalıştayı düzenlendi
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde turizm işletmecilerin katılımıyla Turizm Çalıştayı düzenlendi.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ayvacık Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Ayvacık Belediye Başkan Vekili Cengiz Han Ceylan, Ayvacık Emniyet Müdürü Mustafa Koç ve diğer ilgililer ile turizm işletmecileri katıldı.

        Çalıştayda, Ayvacık ilçesinin turizm potansiyelinin geliştirilmesi, mevcut sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi ile işletmelerin mevzuata göre uygun faaliyetlerine devam edebilmeleri için bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri

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