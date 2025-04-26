Gelibolu'da yağmur duası yapıldı

Programa Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal, Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça, İl Genel Meclis üyeleri Necati Tarıman, Hakan Öztürk, Ali Rıza Sayın, Gelibolu Kastamonulular Dernek başkanı Murat Çatal ile diğer ilgililer katıldı.

Muhtar Cahit Kayışoğlu ve yardımsever vatandaşlar tarafından 1000 kişilik pilav, ayran ve peynir helvası ikram edildi.

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