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        Gelibolu'da yağmur duası yapıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünde yağmur duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 15:04 Güncelleme: 26.04.2025 - 15:12
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        Gelibolu'da yağmur duası yapıldı
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        Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünde yağmur duası yapıldı.

        Güneyli Köy Muhtarlığının sosyal tesisler bahçesindeki programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.

        Muhtar Cahit Kayışoğlu ve yardımsever vatandaşlar tarafından 1000 kişilik pilav, ayran ve peynir helvası ikram edildi.

        Çocuklara pamuk helva ile macun dağıtıldı.

        Programa Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal, Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça, İl Genel Meclis üyeleri Necati Tarıman, Hakan Öztürk, Ali Rıza Sayın, Gelibolu Kastamonulular Dernek başkanı Murat Çatal ile diğer ilgililer katıldı.

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