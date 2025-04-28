Gökçeada Jeolojik Miras Çalıştayı gerçekleştirildi

Gökçeada Belediyesi tarafından 25-26 Nisan tarihlerinde düzenlenen Gökçeada Jeolojik Miras Çalıştayı’nda bölgenin jeolojik değerleri, geniş çaplı bir şekilde ele alındı.

Çalıştayın ilk gününde, akademisyenlerle birlikte saha gezileri yapılarak adanın jeolojik mirası yerinde incelendi.

İkinci gün ise Gökçeada Halk Kütüphanesi’nde vatandaşlar ile buluşan akademisyenler, jeolojik miras, jeokoruma, jeoturizm ve sürdürülebilir kalkınma konularında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Belediyenin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Jeolojik mirasın korunması, jeoturizm ve sürdürülebilir kalkınma konularında adamızın değerlerini öne çıkartmak, turizm faaliyetlerimizi ve sezonumuzu genişletmek ve bunları gerçekleştirirken eşsiz doğamızı korumak doğrultusundaki çabalarımızda bizlere destek vererek çalıştayımıza katılım gösteren tüm akademisyenlerimize, paydaş kurumlarımıza ve halkımıza teşekkür ederiz.” ifadeleri yer aldı.