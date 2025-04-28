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        Çanakkale Belediyesinde "e-Ruhsat" uygulaması hayata geçiriliyor

        Çanakkale Belediyesinde, dijital belediyecilik çalışmaları kapsamında eylül ayından itibaren "e-Ruhsat" uygulamasına geçilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 13:37 Güncelleme: 28.04.2025 - 13:51
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        Çanakkale Belediyesinde "e-Ruhsat" uygulaması hayata geçiriliyor
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        Çanakkale Belediyesinde, dijital belediyecilik çalışmaları kapsamında eylül ayından itibaren "e-Ruhsat" uygulamasına geçilecek.

        Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen "e-Ruhsat" tanıtım toplantısında, yaptığı konuşmada, bu sistem ile akıllı kentin alt yapısını oluşturduklarını söyledi.

        Çanakkale'nin, tarihini, kültürünü ve doğasını koruyan, akıllı ve örnek kent olma yolunda ilerlediğini belirten Erkek, "Bütün çalışmalarımızı bu vizyona uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz yıl sonu itibarıyla, belediyedeki tüm birimlerimizin sisteme bir bütün olarak dijitale geçmesi. Şu an yalnızca imar ile ilgili bölüm üzerinde bu lansmanı yaptık. Çünkü çok önemli. Umarım imar ile ilgili işleyiş bundan sonra çok daha sağlıklı olur. " dedi.

        Bu sistemin şeffaflık, çevreci bir bakış, tasarruf ve takip açısından çok önemli olduğunu dile getiren Erkek, "Asıl amacımız Çanakkale Belediyesini bir kurum olarak ve bir bütün olarak dijitale geçirmek. Yani 'e-Belediyecilik'i sağlamak. Çünkü akıllı kentin en önemli alt yapısı bu. Genel ekonomik kriz tabi ki yerel yönetimleri çok etkiliyor ama her şeye rağmen ciddi bir bütçe disiplini ile bir çok yatırımı yapmaya özen gösteriyoruz. Bu bir süreç, her zaman kendini yenileyecek bir süreç. Hiç bir zaman bir yerde durmayacak. diye konuştu.

        Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Gül Özdemir de yenilikçi belediyecilik anlayışı doğrultusunda teknolojiyle doğayı koruduklarını, zamanı ise vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

        Artık Çanakkale Belediyesi olarak vatandaşların kapıya gelmesini beklemediklerini, hizmeti onların ayağına götürdüklerini belirten Özdemir, Online Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait tüm işlemlerin dijital ortamda 7/24 erişilebilir olacağını aktardı.

        Özdemir, bu sistemin yalnızca bir dijitalleşme adımı değil, doğayı korumanın, zamanı verimli kullanmanın ve şeffaf yönetimin somut bir ifadesi olduğunu ifade ederek, bu süreç ile fiziksel belge dönemini artık geride bıraktıklarını, projelerin artık dijital ortamda iletileceğini, kağıt kullanımının azalacağını, başvuru sahiplerinin belediyede sıra beklemeyeceğini, projelerin çıktılarını almak, taşımak ve imzalatmak için uğraşılmayacağını, dijital imza kullanılacağını kaydetti.

        Universe A.Ş. baş teknoloji sorumlusu Aykut Saka'nın, sistemin işleyişine ilişkin bilgi verdiği toplantıya, belediye çalışanları, mimarlar, mühendisler, muhtarlar ve ilgili odaların temsilcileri katıldı.

        Ruhsat başvurularının eylül ayına kadar hibrit olarak alınacağı, bu tarihten sonra işlemlerde tamamen dijitale geçileceği belirtilirken, sistemin "www.turkiye.gov.tr" ile olan entegrasyonunun 10-15 gün içinde tamamlanacağı aktarıldı.

        "www.canakkale.bel.tr" üzerinden yalnızca ruhsat başvurularının değil, iş yeri başvuruları gibi diğer başvuruların da yıl sonuna kadar alınacağı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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