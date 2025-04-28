Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.
Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 17.00 seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.
Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
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