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        Çanakkale'de dijital dönüşüm destekleri anlatıldı

        Çanakkale'de Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) koordinasyonunda düzenlenen toplantıda, dijital dönüşüm destekleri ve finansman olanakları KOBİ ve kamu kurumlarıyla paylaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:57 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:16
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        Çanakkale'de dijital dönüşüm destekleri anlatıldı
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        Çanakkale'de Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) koordinasyonunda düzenlenen toplantıda, dijital dönüşüm destekleri ve finansman olanakları KOBİ ve kamu kurumlarıyla paylaşıldı.

        GMKA koordinasyonunda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Çanakkale Teknopark'ın ev sahipliğinde, Çanakkale Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB Çanakkale Müdürlüğü, Ostim OSB, TÜBİTAK TÜSSİDE, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk Ekonomi Bankası ve Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla "Dijital Dönüşüm Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Çanakkale Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Erkan Bil, konuşmasında, küresel dijitalleşme trendlerinin bölgesel iş dünyası için sunduğu kritik öneme dikkati çekerek, internet ve sosyal medya kullanımındaki genel artış eğilimini vurguladı.

        Ayrıca yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilerin bilgiye erişim ve içerik üretimindeki dönüştürücü etkisine de değinen Bil, Çanakkale Teknopark'ın bölgedeki teknoloji girişimlerine verdiği stratejik destek ve projeleri anlattı.

        TÜBİTAK DDX Dijital Dönüşüm Danışmanı Bülent Yılmaz da dijitalleşme uygulamalarındaki pratik deneyimlerini aktararak, karşılaşılan zorlukları ve çözüm yollarını katılımcılarla paylaştı.

        Daha sonra OSTİM OSB Dijital Dönüşün Ofisi Yöneticisi ve TÜBİTAK DDX Dijital Dönüşüm Danışmanı Çağlar Öngüner moderatörlüğünde "Dijital Dönüşüm Destekleri" paneli gerçekleştirildi.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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