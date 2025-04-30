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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki'de muhtarlarla buluştu

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde merkez, belde ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 13:49 Güncelleme: 30.04.2025 - 13:49
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki'de muhtarlarla buluştu
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde merkez, belde ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Toplantıda konuşan Gider, muhtarların sadece yerelde değil, ulusal ölçekte de önemli bir sorumluluk taşıdığını vurguladı.

        Muhtarlığın sadece yerel yönetimin en küçük birimi değil, milletin devletle kurduğu en güçlü temas olduğunu ifade eden Gider, şunları kaydetti:

        "Çanakkale'nin köyleri de beldeleri de mahalleleri de tarih taşır, üretim yapar, milletin vicdanını yansıtır. Bu topraklarda sadece geçmişin hatırası değil, geleceğin temeli var. Bugüne kadar yolundan suyuna, eğitimden tarıma kadar her alanda önemli hizmetler ulaştırdık ama yetmez daha fazlasını yapmalıyız. Gençler köyde ya da mahallede kalmak istiyorsa onlara sadece geçim değil, yaşam kurabilecekleri bir ortam sunmalıyız. Sağlık hizmetinden sosyal imkanlara kadar her alanda vatandaşımızın yanındayız. Bu vizyonu siz muhtarlarımızla birlikte büyüteceğiz."

        Gider, Türkiye'nin gündemindeki yeni anayasa sürecine de değinerek, muhtarların bu süreçte daha görünür hale gelmesi gerektiğini anlattı.

        Deprem kuşağında yer alan Çanakkale'de her yerleşimin dirençli hale getirilmesi gerektiği vurgulayan Gider, Bugüne kadar şehir merkezlerinden en ücra yerleşimlere kadar önemli altyapı yatırımları yaptık ama artık çıtayı daha da yükseltmemiz gerekiyor." dedi.

        Ayhan Gider, sadece kırsal değil, tüm yerleşimlerde üretimi teşvik etmenin ve toprakla bağ kurmanın önemine dikkati çekti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözünün artık sadece tarihi bir hatırlatma değil, bugünün Türkiye'si için stratejik bir zorunluluk olduğunu ifade eden Gider, toprağın yeniden kıymetli hale gelmesi, gençlerin üretime yönelmesi gerektiğini belirtti.

        Toplantıda muhtarlar ulaşım, altyapı, su, üretim ve sosyal yaşamla ilgili taleplerini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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