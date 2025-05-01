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        Çanakkale'de "Kentte Kadın Emeği" forumu yapıldı

        Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen "Kentte Kadın Emeği" forumunda, kadınların kentteki gündelik ile iş yaşamında karşılaştıkları zorluklar ve çözüm önerileri ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 09:48 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:05
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        Çanakkale'de "Kentte Kadın Emeği" forumu yapıldı
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        Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen "Kentte Kadın Emeği" forumunda, kadınların kentteki gündelik ile iş yaşamında karşılaştıkları zorluklar ve çözüm önerileri ele alındı.

        Çanakkale Seramik Müzesi'nde gerçekleşen etkinlikte çeşitli meslek gruplarından kadın konuşmacılar yer aldı.

        Forumda, kadınların iş yaşamında karşılaştıkları zorluklar, annelik ve bakım sorumluluklarıyla çalışma hayatını sürdürme çabası gibi konular ön plana çıktı.

        Etkinliğin ikinci bölümünde katılımcılar, forum süresince ele alınan başlıklara ilişkin görüş ve deneyimlerini paylaştı.

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