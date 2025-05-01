Çanakkale'de "Kentte Kadın Emeği" forumu yapıldı

Forumda, kadınların iş yaşamında karşılaştıkları zorluklar, annelik ve bakım sorumluluklarıyla çalışma hayatını sürdürme çabası gibi konular ön plana çıktı.

Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen "Kentte Kadın Emeği" forumunda, kadınların kentteki gündelik ile iş yaşamında karşılaştıkları zorluklar ve çözüm önerileri ele alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.