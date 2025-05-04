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        Tarihi Gelibolu Yarımadası "2025 Challenge Gallipoli" organizasyonuna ev sahipliği yaptı

        Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen "2025 Challenge Gallipoli", 538 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 19:37 Güncelleme: 04.05.2025 - 19:37
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        Tarihi Gelibolu Yarımadası "2025 Challenge Gallipoli" organizasyonuna ev sahipliği yaptı
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        Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen "2025 Challenge Gallipoli", 538 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Sabah saatlerinde Eski Jandarma Kampı'ndaki başlangıç noktasına gelen triatletler, burada son hazırlıklılarını yaptı.

        Tarihi yarımadadaki yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında 538 sporcunun yer aldığı etkinlik, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan tarafından başlatıldı.

        Sporcular 1,9 kilometrelik yüzme, 90 kilometrelik bisiklet, 21 kilometrelik koşu parkurlarını tamamlamak için mücadele etti.

        Türkiye Triatlon Federasyonu Genel Sekreteri Göktürk Yılmaz, AA muhabirine, bu yıl 5'incisi düzenlenen triatlonda 18 ülkeden 538 sporcunun yer aldığını aktardı.

        - Sonuçlar

        Erkekler 20-25 yaşta Arif Emre Karaosman, 25-29 yaşta İlker Kökçe, 30-34 yaşta Onur Eken, 35-39 yaşta Bruno Skrinjaric, 40-44 yaşta Bahadır Tama, 45-49 yaşta Mikhail Venediktov, 50-54 yaşta Mustafa İşliyen, 55-59 yaşta Murat Kırdı, 60-64 yaşta Mehmet Akarcalı, 65-69 yaşta Nihat Topuz birinci oldu.

        Kadınlar 20-25 yaşta Nil Savran, 25-29 yaşta Sena Eroğlu, 30-34 yaşta Özge Uzun, 35-39 yaşta Merve Güney, 40-44 yaşta Tuğba Yazıcıoğlu, 45-49 yaşta Ahşan Esen birinciliğe ulaştı.

        Takımlar erkeklerde Fişşekspor, kadınlarda Aries Chicks, karmada ise 3 Benzemez birincilik elde etti.

        Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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