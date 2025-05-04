Tarihi Gelibolu Yarımadası "2025 Challenge Gallipoli" organizasyonuna ev sahipliği yaptı

Takımlar erkeklerde Fişşekspor, kadınlarda Aries Chicks, karmada ise 3 Benzemez birincilik elde etti.

Sporcular 1,9 kilometrelik yüzme, 90 kilometrelik bisiklet, 21 kilometrelik koşu parkurlarını tamamlamak için mücadele etti.

Tarihi yarımadadaki yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında 538 sporcunun yer aldığı etkinlik, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan tarafından başlatıldı.

Sabah saatlerinde Eski Jandarma Kampı'ndaki başlangıç noktasına gelen triatletler, burada son hazırlıklılarını yaptı.

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