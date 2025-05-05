Çanakkale'de ormanlık alanlara girişler 1 Haziran'dan itibaren yasaklandı
Çanakkale'de, 1 Haziran-30 Eylül'de ormanlık alanlara görevliler dışında girişlerin yasaklandığı duyuruldu.
Çanakkale'de, 1 Haziran-30 Eylül'de ormanlık alanlara görevliler dışında girişlerin yasaklandığı duyuruldu.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden, orman yangınlarıyla mücadele konusunda ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtildi.
Bu kapsamda, 1 Haziran-30 Eylül arasında il sınırları içindeki ormanlık alanlara görevliler dışında girişlerin yasaklandığı kaydedildi.
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