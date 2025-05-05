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        Gökçeada ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma Projesi çalışmaları değerlendirildi

        –Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen toplantıda Gökçeada ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma Projesi çalışmaları ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 11:22 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:23
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        Gökçeada ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma Projesi çalışmaları değerlendirildi
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        –Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen toplantıda Gökçeada ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma Projesi çalışmaları ele alındı.

        Müdürlüğün toplantı salonunda yapılan toplantı, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ile İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Başak Egesel başkanlığında gerçekleştirilirken, ilgili şube ve ilçe müdürleri ile teknik personel katıldı.

        Toplantıda, Gökçeada ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma Projesi kapsamında bugüne kadar yürütülen projeler ile organik üretimin artırılmasına yönelik planlanan çalışmalar değerlendirildi. Projelerin mevcut durumu, öncelikleri ve uygulama süreçleri gözden geçirildi.

        Ayrıca, kalkınma projesi kapsamında adalarda ekonomik ve marka değeri yüksek ürünlerin ön plana çıkarılması, bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri alanındaki sorunlar ile çözüm önerileri görüşüldü.

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