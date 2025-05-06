Çanakkale'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Bunun üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Karagöz'ün devrilen 17 YR 684 plakalı traktörün altında kaldığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

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