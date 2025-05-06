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        Çanakkale'de "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" eğitim programı başladı

        Çanakkale'de yararlanıcı kurumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı, yürütücü kuruluşu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olan ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 12:28 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:28
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        Çanakkale'de "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" eğitim programı başladı
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        Çanakkale'de yararlanıcı kurumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı, yürütücü kuruluşu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olan ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, kentteki otelde düzenlenen eğitim programının açılışında yaptığı konuşmada, iki günlük eğitim programının kent için zorunlu ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

        Daha önce görev yaptığı Isparta'da "Yedi renkli deniz" olarak adlandırılan gölün, gözlerinin önünde kuruduğunu gördüklerini aktaran Borca, şöyle devam etti:

        "Gölün ciddi anlamda çekildiğini, gölün etrafındaki ekosistemin ve o gölün faydalanıcısı olan tarım yapan vatandaşımızın içinde bulunduğu açmazı takip ediyorum. Bulunduğumuz bölgede de barajlarımızın mevcut durumları takibimiz altında. Meteorolojik alanda çalışmaları izliyoruz ama sonuçlar bizi bu anlamda biraz olumlu etkilemiyor. Bunun bire bir yansımasını belki kent hayatında belki daha az görüyoruz. Depreme dirençli kent tanımının yanında bir de iklime dirençli kent tanımını da artık başlık olarak koyuyoruz ancak bunun içini doldurmamız gerekiyor. Gelinen süreçte kentleşme daha önce yüzde 40'lardayken, dünya genelinde yüzde 70'i aşmış durumda, ileriki dönemde yüzde 90'a varan kentli bir yaşam öngörecek."

        Borca, yeşil çatılar, enerji verimli, sıfır emisyon binalar yapmanın pratiğinin geliştirilip, sahada görülmesi gerektiğine dikkati çekti.

        Hem tarımın üreticisi hem de tüketicisi olarak bu konudaki bilincin artırılması gerektiğine işaret eden Borca, "Suyu bile kullanırken hepimizin çok duyarlı hareket etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

        - 6 milyon 800 bin avro bütçeli 29 hibe projesi yürütüldü

        İklim Değişikliği Başkanlığında proje koordinatörü olarak görev alan Dr. Ömer Öztürk ise Türkiye'de proje kapsamında 20 eğitim yapacaklarını ve bugün 16'ncısını Çanakkale'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

        "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi"nin toplam bütçesinin 11 milyon 25 bin avro olduğunu aktaran Öztürk, bu proje kapsamında Uyum Eylem Planı'nın güncellendiğini, pilot illerde yerel iklim değişikliği uyum eylem planlarının hazırlandığını, İklim Değişikliği Platformu'nun kurulduğunu belirtti.

        Öztürk, program kapsamında toplam bütçesi 6 milyon 800 bin avro olan 29 hibe projesi yürüttüklerini belirterek, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumlarının faydalandığı bu projelerin haziran ayında tamamlanacağını aktardı.

        Eğitimin ilk gününde sektörel riskler, etkilenebilirlik ve risk analizleri, iklim değişikliğinin etkileri ele alınıp yerel paydaşlar hakkında sunumlar yapılacak.

        İkinci gün sektöre özgü çalışmaların gerçekleştirileceği eğitim sonunda grup çalışmaları yapılarak, rapor hazırlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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