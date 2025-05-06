Vali Toraman, Trafik Haftası etkinliklerinde öğrencilerle buluştu
Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.
Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 3-9 Mayıs Tarihleri arasında gerçekleştirilen Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Çanakkale Teknopark Trafik Eğitim Parkı’nda uygulamalı eğitim programı düzenlendi. Etkinliğe katılan Vali Toraman, öğrencilere verilen trafik eğitimlerini yerinde izledi.
Etkinlik “Bir Kural, Bir Ömür” sloganıyla gerçekleştirilirken, öğrencilere trafik kurallarının önemi uygulamalı olarak aktarıldı.
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