Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Vali Toraman, Trafik Haftası etkinliklerinde öğrencilerle buluştu

        Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 13:45 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Toraman, Trafik Haftası etkinliklerinde öğrencilerle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.

        İçişleri Bakanlığı tarafından 3-9 Mayıs Tarihleri arasında gerçekleştirilen Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Çanakkale Teknopark Trafik Eğitim Parkı’nda uygulamalı eğitim programı düzenlendi. Etkinliğe katılan Vali Toraman, öğrencilere verilen trafik eğitimlerini yerinde izledi.

        Etkinlik “Bir Kural, Bir Ömür” sloganıyla gerçekleştirilirken, öğrencilere trafik kurallarının önemi uygulamalı olarak aktarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Portekiz hüsranı!
        Portekiz hüsranı!
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de özel eğitim öğrencilerine trafik polisliğini tanıttılar
        Çanakkale'de özel eğitim öğrencilerine trafik polisliğini tanıttılar
        Çanakkale'de "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi...
        Çanakkale'de "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi...
        Düğünde gelin ve damada takı yerine at ve buzağı hediye edildi
        Düğünde gelin ve damada takı yerine at ve buzağı hediye edildi
        Çanakkale Savaşları'nda düşmanın telgraf yazışmaları ele geçirilmiş
        Çanakkale Savaşları'nda düşmanın telgraf yazışmaları ele geçirilmiş
        Gelibolu'da Hıdrellez şenlikleri yapıldı
        Gelibolu'da Hıdrellez şenlikleri yapıldı
        Çanakkale'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Çanakkale'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü