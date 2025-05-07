Gelibolu'daki kitap festivalinde 15 yazar okuyucularla buluştu
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen kitap festivali kapanış töreniyle sona erdi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen kitap festivali kapanış töreniyle sona erdi.
Atatürk Kültür Merkezi'nde 6 gün önce resim sergisi ve kitap reyonları ile yazarlarında bulunduğu festivalde okurlar kitaplarla buluştu.
Festival süresince 15 yazar kitaplarını imzalarken, vatandaşlarla da söyleşiler gerçekleştirdi. Festivale okullar da ilgi gösterirken, öğrenciler kitaplarla buluştu.
Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'ın da katıldığı festivalin kapanış töreninde yazarlara ve paydaşlara teşekkür plaketi takdim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.