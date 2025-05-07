Gelibolu'daki kitap festivalinde 15 yazar okuyucularla buluştu

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'ın da katıldığı festivalin kapanış töreninde yazarlara ve paydaşlara teşekkür plaketi takdim edildi.

Festival süresince 15 yazar kitaplarını imzalarken, vatandaşlarla da söyleşiler gerçekleştirdi. Festivale okullar da ilgi gösterirken, öğrenciler kitaplarla buluştu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde 6 gün önce resim sergisi ve kitap reyonları ile yazarlarında bulunduğu festivalde okurlar kitaplarla buluştu.

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