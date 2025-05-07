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        Gelibolu'daki kitap festivalinde 15 yazar okuyucularla buluştu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen kitap festivali kapanış töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 10:13 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:13
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        Gelibolu'daki kitap festivalinde 15 yazar okuyucularla buluştu
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen kitap festivali kapanış töreniyle sona erdi.

        Atatürk Kültür Merkezi'nde 6 gün önce resim sergisi ve kitap reyonları ile yazarlarında bulunduğu festivalde okurlar kitaplarla buluştu.

        Festival süresince 15 yazar kitaplarını imzalarken, vatandaşlarla da söyleşiler gerçekleştirdi. Festivale okullar da ilgi gösterirken, öğrenciler kitaplarla buluştu.

        Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'ın da katıldığı festivalin kapanış töreninde yazarlara ve paydaşlara teşekkür plaketi takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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