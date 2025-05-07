Eceabat'ta genç gıda denetçileri kantinlerde denetlemelerde bulundu

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Okullarda Genç Gıda Denetçisi Projesi kapsamında, Eceabat Opet Tarihe Saygı Ortaokulu'nda öğrencilerle uygulamalı kantin denetimi gerçekleştirildi.

Denetime, Eceabat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yücel Tokgöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıdvan Alınmaz ve ilçe gıda denetçileri de katıldı.

Proje ile öğrencilerde sağlıklı beslenme bilinci oluşturularak, temel gıda güvenliği, gıda hijyeni, etiket okuryazarlığı ve personel hijyeni konularında kendilerini geliştirmelerine imkan sağlanacak.

Ayrıca gençlerin özgüvenine, analitik düşünme becerilerine ve toplumsal sorumluluk bilinci edinmelerine dolaylı yoldan katkı sunmaları ve denetim süreçlerine aktif olarak dahil edilen öğrenciler sayesinde okul kantinlerinde ve yemekhanelerinde hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.