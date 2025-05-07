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        Saros Körfezi'nde su altına sıcaklık ve pH ölçerler yerleştirildi

        İstanbul Üniversitesi ve DenizTemiz Derneği/TURMEPA tarafından yürütülen "Saros Körfezi Denizel Ekosistemi Koruma ve İzleme Projesi" kapsamında, Saros Körfezi'nde bir yıl içinde 45 dalış gerçekleştirilerek su altına sıcaklık ve pH ölçerler yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:21 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:21
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        Saros Körfezi'nde su altına sıcaklık ve pH ölçerler yerleştirildi
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        İstanbul Üniversitesi ve DenizTemiz Derneği/TURMEPA tarafından yürütülen "Saros Körfezi Denizel Ekosistemi Koruma ve İzleme Projesi" kapsamında, Saros Körfezi'nde bir yıl içinde 45 dalış gerçekleştirilerek su altına sıcaklık ve pH ölçerler yerleştirildi.

        Deniz habitatının incelenmesi ve temizlik çalışmasını kapsayan projeyle ilgili Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir otelde, bölgede faaliyet gösteren balıkçılar, DenizTemiz Derneği/TURMEPA yetkilileri, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen çalıştayın ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

        Çalıştayda, projede gelinen son nokta hakkında katılımcılara bilgi verildi.

        Proje yürütücülerinden İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Dalyan, AA muhabirine, geçen yıl başladıkları proje kapsamında önemli yol kat ettiklerini söyledi.

        Bu anlamda ikinci toplantıyı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Dalyan, "Bir sene boyunca yaklaşık 45 dalış gerçekleştirdik. Su altına sıcaklık ve pH ölçerler yerleştirdik. Bunun dışında sosyolojik bir analiz yaptık ve su altındaki canlılara dair önemli miktarda bölge halkından veri topladık. Tüm bu sonuçlarla birlikte bölgenin koruma statüsünün geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyoruz." dedi.

        Cem Dalyan, yaptıkları çalışmalar sonucunda belirledikleri bazı alanlar olduğunu ve bu alanların kati suretle korunması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Buradaki balıkçılığın sınırlandırılması gerekiyor. Büyük balıkçılığın biraz daha körfez dışına taşınması, büyük balıkçılığın avlandığı sahanın küçük balıkçılık için de bazı önemli noktalara girilmemesi gerekliliği doğuyor. Bizler bunu balıkçılarımızla konuşacağız. Eğer onların da onayı olursa topladığımız veriyle birlikte raporumuzu Bakanlığa sunup, Saros Körfezi'nde koruma statüsünü biraz daha arttıracak eylemlerde bulunmayı düşünüyoruz."

        DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Kurumsal İş Birlikleri Yöneticisi Şebnem Karagürbüz ise derneklerinin 1994 yılından bu yana deniz ve su kaynaklarını korumak üzere faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

        Karagürbüz, 100'den fazla projenin hayata geçirildiğini, Mavi Nefes Saros Projesi'nin de bunlardan biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Projemiz, 2021'de Marmara Denizi'nde görülen müsilaj probleminin ardından ortaya konuldu. Saros bölgesinde geçtiğimiz yıl çalışmaya başladık. Çok sayıda dalış gerçekleştirildi. Titizlikle haritalandırma, habitatları inceleme, tür çeşitliliğini inceleme gibi çalışmalar yapıldı. Bizler çalıştığımız tüm projelerde, tüm bölgelerde de özellikle yerel paydaşlarla, kooperatiflerle özellikle çalışmaya, onların buradaki beklentilerini ve bölgesel farkındalıklarını dinlemek adına mutlaka bir araya geliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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