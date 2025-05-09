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        Çan'da trafo yangını söndürüldü

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 08:57 Güncelleme: 09.05.2025 - 08:57
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        Çan'da trafo yangını söndürüldü
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Fatih Mahallesi Harmanlar Sokak'ta bulunan trafoda henüz bilinmeyen sebeple patlama meydana geldi.

        Patlama sonrası trafoda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, Çan Belediyesi itfaiyesi ile TKİ ve Kale Grubu'na bağlı itfaiyelerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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