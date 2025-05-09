Uluslararası Çanakkale Seramik Festivali başladı

Çanakkale'de bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Seramik Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Çanakkale Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan festival, Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Belediyesi, Turizm ve Destinasyon Geliştirme Derneği (TDYD) ve Geleneksel Çanakkale Seramikleri Yaşatma Derneği desteğiyle hazırlandı.

Vali Ömer Toraman, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, çocukluğunda bizzat büyüklerinin kile şekil vererek çanak çömlek yaptıklarına şahit olduğunu söyledi.

Anadolu'daki çanak çömlek üretimlerinin öncelikle şahsi ihtiyaçlar için üretildiğini anlatan Toraman, şöyle konuştu:

"Anadolu'da bazı şehirler bunu bir ticari meta olarak çok ileri seviyeye ulaştırdı. İznik, Kütahya, Çanakkale, Tokat, Kapadokya bölgesi, çanak çömleği hem iç pazara hem de uluslararası pazara ticari ürün olarak üretip satma kabiliyetini geliştirmiş şehirler. Anadolu'da bu devamlılığı sağlayan ustalar, bugün Çanakkale'de de aramızda. Ustalarımız bu devamlılığı sağlamış, nesilden nesle bu sanatı aktarmış. Artık günümüzde de çok kıymetli sanatçılarımız yeni formlarla, biçimlerle, renklerle yine bu sanatı yaşatmaya, eser üretimine devam ediyor."

Toraman, festival vesilesiyle farklı ülkelerden sanatçıların bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - "Çanakkale, seramiğin en önde gelen merkezlerinden biri" Uluslararası Seramik Akademisi Başkanı ve Avrupa Seramik Şehirleri Grubu İdari Direktörü Oriol Calvo Verges de söz konusu festivalin örnek olarak anılacak bir başlangıcın ilki olduğunu kaydetti. Bölgenin seramik anlamında tarihsel öneme sahip olduğunu vurgulayan Verges, şöyle konuştu: "Çanakkale, hiç kuşkusuz hem Türkiye'nin hem de uluslararası alanda seramiğin en önde gelen merkezlerinden biridir. Bu bölgenin tarihi ve kültürü, sınırları ve çağları aşan sanat olan seramikle derinden bağlantıya sahiptir. Görevimden dolayı Türk seramiğini, özellikle de bu disiplinin en zengin ve en büyüleyici köklerinden biri olarak gördüğüm Hitit seramiğini yakından tanıma ayrıcalığına sahip oldum. Dini törenlerde ve ritüellerde kullanılan kulplu, çift hazneli küçük kaplar olan 'askos'lar, binlerce yıllık mirasın bir örneğidir. Bu objeler sadece işlevsel değil, aynı zamanda kültürel ve ruhani anlamlarda yüklüdür."

Verges, akademilerinde 80 ülkeden yaklaşık 1000 üyeye sahip olduklarını ve bu sayının giderek arttığını bildirdi. - "Seramik, kültürümüzün ve yaşamımızın çok önemli parçası Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ise Çanakkale'nin tarih, kültür ve turizm kenti olduğunu anımsattı. Şehrin, dünyada bu kimliğiyle öne çıkan örnek kentlerden biri olduğunu anlatan Erkek, "Müstesna coğrafyada yaşıyoruz. Troya'sıyla, Assos'uyla, dünyanın ikinci büyük oksijen deposu Kazdağları ve boğazımızla olağanüstü coğrafya. Seramik, çok önemli değer, kültürümüzün ve yaşamımızın çok önemli parçası. Yüzyıllardır bu topraklarda, memleketimizde çok ciddi seramik üretimi yapılıyor. Bu anlamda seramik festivalimiz umarım her yıl çok daha gelişerek, çok daha kapsayıcı şekilde devam edecek." diye konuştu. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da üniversitelerinin, birçok fakülte ve akademik birimi, yerel ve uluslararası sanatçılarla yürütmekte olduğu işbirlikleriyle, bilimsel bilginin aynı anda sanatsal ifade biçimleriyle harmanlandığı disiplinler arası bir vizyon geliştirdiğini söyledi.