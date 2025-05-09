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        Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu

        Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hastanın karaciğeri ve iki böbreği 3 kişiye nakledilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 22:59 Güncelleme: 09.05.2025 - 23:02
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        Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu
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        Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hastanın karaciğeri ve iki böbreği 3 kişiye nakledilecek.

        Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde beyin kanaması teşhisiyle 1 Mayıs'tan bu yana tedavi gören erkek hastanın beyin ölümü gerçekleşti.

        Organ Nakli Koordinatörü uzman doktor Azem Ülkü ile hemşire Gönül Pınarcıoğlu'nun yaptığı görüşmelerin ardından ölen kişinin ailesi, başka hayatlara umut olması adına organ bağışında bulunma kararı aldı.

        Sağlık Bakanlığının donör organizasyonu kapsamında 64 yaşındaki hastanın karaciğeri ile iki böbreği 3 hastaya nakledilmek üzere alındı.

        Azem Ülkü, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağış sayesinde 3 kişiye umut olunduğunu belirterek, "Merhum hastamızın ailesine, gösterdikleri bu örnek davranış için teşekkür ediyoruz. Bağışlanan organlar sayesinde 3 hastamız yeniden yaşama tutunacak." dedi.

        Hastane Başhekimi operatör doktor Hasan Keser de organ bağışının önemine dikkati çekerek şunları ifade etti:

        "Organ bağışı, yaşamı sona ermiş bir insanın başka hayatlara can vermesi demektir. Merhum hastamızın ailesi, aldıkları bu anlamlı kararla 3 hastaya umut olmuştur. Kendilerine minnettarız. Organ bağışının yaygınlaşması için toplum olarak daha duyarlı olmalıyız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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