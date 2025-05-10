Çanakkale'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı

İlk belirlemelere göre, kazada ölü ve yaralılar bulunuyor.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Truva Turizm'e ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, Ayvacık-Ezine kara yolunda, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen odun yüklü kamyonla çarpıştı.

Çanakkale'de yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralılar bulunuyor.

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