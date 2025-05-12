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        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 13:09 Güncelleme: 12.05.2025 - 13:09
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        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
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        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

        Boğaz'da seyir halindeki teknede Kilitbahir önlerinde makine arızası meydana geldi. Haber verilmesi üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı "KIYEM-1" hızlı tahliye botu bölgeye sevk edildi.

        İçinde 4 kişi bulunan tekne yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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