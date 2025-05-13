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        Çanakkale'de 58 kaçak yapı yıkıldı

        Çanakkale'de, nisan ve mayıs aylarında 58 kaçak yapının yıkımının gerçekleştirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:11 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:11
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        Çanakkale'de 58 kaçak yapı yıkıldı
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        Çanakkale'de, nisan ve mayıs aylarında 58 kaçak yapının yıkımının gerçekleştirildiği bildirildi.

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşmayla mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında mart ve nisan aylarında merkezde 1, Ezine'de 1, Lapseki'de 5, Ayvacık'ta 51 olmak üzere toplam 58 kaçak yapının yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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