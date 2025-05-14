Fener Rum Patriği Bartholomeos Gökçeada'da papazlık terfi törenine katıldı

Törende, papaz yardımcılığı görevinde bulunan ve papazlığa terfi eden Panayiotis Malliaris'a yeni görevinde kullanacağı giysi Metropolit Sykis tarafından giydirildi.

Yurt dışından despot ve papazlar ile adada yaşayan Rumların hazır bulunduğu törene Fener Rum Patriği Bartholomeos katıldı.

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