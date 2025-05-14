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        Fener Rum Patriği Bartholomeos Gökçeada'da papazlık terfi törenine katıldı

        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düzenlenen papazlık terfi törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 13:24 Güncelleme: 14.05.2025 - 13:32
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        Fener Rum Patriği Bartholomeos Gökçeada'da papazlık terfi törenine katıldı
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        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düzenlenen papazlık terfi törenine katıldı.

        Dereköy'deki Aya Marina Kilisesi'nde düzenlenen töreni Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis yönetti.

        Yurt dışından despot ve papazlar ile adada yaşayan Rumların hazır bulunduğu törene Fener Rum Patriği Bartholomeos katıldı.

        Törende, papaz yardımcılığı görevinde bulunan ve papazlığa terfi eden Panayiotis Malliaris'a yeni görevinde kullanacağı giysi Metropolit Sykis tarafından giydirildi.

        Kyrillos Sykis, yeni görevinde adı "Prokopios" olarak değişen Malliaris'a başarı dileğinde bulundu.

        Teşekkür konuşması sırasında duygulanan papaz Malliaris'i Patrik Bartholomeos tebrik etti.

        Törenin ardından katılımcılar aynı köyde düzenlenen kutlama yemeğine katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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