Gelibolu Ziraat Odası Dünya Çiftçiler Günü'nde pilav ikram etti

Gelibolu Ziraat Odası Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla pilav ikramında bulundu.

Ziraat Odası Başkanlığı önünde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Oda Başkanı Erkan Kaya, bugünün çiftçiler için önemli olduğunu söyledi.

Çiftçilerin ülke için önemli olduğunu anlatan Kaya, "Kendilerine adanmış bu özel günde çiftçiler olması gereken yerde tarlada, ahırda, ağılda, bahçede, merada asli işlerinin başında olacaklar. Adlarına ithaf edilmiş bu özel günü sadık dostları kara toprakla haşır neşir olarak ağılda, merada, gözü gibi baktıkları hayvanlarına kol kanat gererek geçirecek. Kutlamayı daha çok çalışarak topraktan kıymet üretmek için işlerinin başında olacaklar." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından yaklaşık 1000 kişiye pilav ikramında bulunuldu.