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        Gelibolu Ziraat Odası Dünya Çiftçiler Günü'nde pilav ikram etti

        Gelibolu Ziraat Odası Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla pilav ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:06 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:06
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        Gelibolu Ziraat Odası Dünya Çiftçiler Günü'nde pilav ikram etti
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        Gelibolu Ziraat Odası Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla pilav ikramında bulundu.

        Ziraat Odası Başkanlığı önünde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Oda Başkanı Erkan Kaya, bugünün çiftçiler için önemli olduğunu söyledi.

        Çiftçilerin ülke için önemli olduğunu anlatan Kaya, "Kendilerine adanmış bu özel günde çiftçiler olması gereken yerde tarlada, ahırda, ağılda, bahçede, merada asli işlerinin başında olacaklar. Adlarına ithaf edilmiş bu özel günü sadık dostları kara toprakla haşır neşir olarak ağılda, merada, gözü gibi baktıkları hayvanlarına kol kanat gererek geçirecek. Kutlamayı daha çok çalışarak topraktan kıymet üretmek için işlerinin başında olacaklar." ifadesini kullandı.

        Konuşmanın ardından yaklaşık 1000 kişiye pilav ikramında bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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