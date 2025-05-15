Gelibolu'da su arıtma depolarının temizliği yapıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin merkez belediye ile iki belde belediyesi ve 26 köye ait su arıtma depoları temizlendi.

Depo temizliklerinin birinci döneminde, yerel idareler tarafından temizlik işlemleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 3 belediyeye ait 6 depo ile 26 köye ait 32 depo olmak üzere toplam 38 deponun temizlik ve uygunluk kontrolleri, Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi personelleri tarafından yapıldı.

İnceleme sonucunda her depo için şebeke inceleme raporu hazırlandı.