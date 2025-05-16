Çanakkale'de engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı

Tören, şiir dinletisi ve askeri bando konseri ile sona erdi.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığınca Engelliler Haftası çerçevesinde Çanakkale Deniz Müzesi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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