Çanakkale'de engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
Çanakkale'de engelli gençler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında üniforma giydi.
Çanakkale'de engelli gençler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında üniforma giydi.
Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığınca Engelliler Haftası çerçevesinde Çanakkale Deniz Müzesi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende, askeri üniforma giyen gençler, yemin etti.
Yapılan konuşmaların ardından, engelli bireylere terhis belgeleri takdim edildi.
Tören, şiir dinletisi ve askeri bando konseri ile sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.