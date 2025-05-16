Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan ikiliden Uğur Zan, yanındaki tabancayla ateş ettiği Zeynep Zan'ı kafasından yaraladı.

Uğur Zan (34), 17 EE 166 plakalı motosikletle seyir halinde olan boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı (25), 34 GGZ 686 plakalı kiralık otomobille takip etti.

Çanakkale'de bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü.

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