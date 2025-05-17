Gelibolu'da 2 firari hükümlü yakalandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekiplerince 2 firari hükümlü yakalandı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekiplerince 2 firari hükümlü yakalandı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ile Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Haklarında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan G.K. ve N.A. Gelibolu'da yakalandı.
Firari hükümlüler işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.