Öğretmenler "Şehir ve Kültür Akademisi Eğitimini" Aristo'nun ilk felsefe okulunu kurduğu Assos'ta aldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerin mesleki gelişimleri artırmak amacıyla düzenlediği şehir ve kültür akademilerinin eğitim serisi Çanakkale'de Aristoteles'in ilk felsefe okulunu kurduğu Assos'ta gerçekleştirildi.

Bakanlığın yürüttüğü Edebiyat Akademileri, Müzik Akademileri ve Şehir ve Kültür Akademileri alanlarında öğretmenlerin mesleki gelişimleri için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Çanakkale Öğretmen Akademilerinin "Şehir ve Kültür" alanında Assos Antik Kenti’ndeki Antik Amfi Tiyatro Alanı’nda gerçekleştirilen eğitime 150 öğretmen katıldı.

Akademi eğitiminde öğretmenlere Assos’un tarihi, geçmiş kültürü, yapılarını ve geçirdiği değişimler aktarılırken, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini artırmak adına şehir ve kültür akademisi altında bölgenin değerleri de tanıtıldı.

Eğitimde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Assos Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan tarafından katılımcılara bölgenin tarih, kültürü, yapıları ve geçirdiği değişimler anlatıldı.