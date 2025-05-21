GÜNCELLEME - Çanakkale'de polis ekibinin şüpheli aracı takip ederken çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı

Bu arada kazada ağır yaralanan Doğa G'nin ÇOMÜ Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Araştırmasını derinleştiren ekipler, Y.Ü. ile çeşitli suçlardan kayıtları bulunan E.K, U.B.K, M.Ü.O. ile C.E'yi yakaladı.

Kaçan aracı takip eden polis ekipleri, kovalamaca esnasında Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan ve MOBESE görüntüsü incelemesinde kulağında kulaklık olduğu belirlenen ÇOMÜ Eğitim Fakültesi öğrencisi Doğa G'ye çarptı.

Motosikletli asayiş ekipleri, Güzelyalı'da meydana gelen iş yeri kurşunlama olayının şüphelisi Y.Ü'nün (21), Setboyu Caddesi'ndeki 17 EK 823 plakalı araçta olduğunu tespit etti.

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