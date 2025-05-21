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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de polis ekibinin şüpheli aracı takip ederken çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı

        Çanakkale'de "dur" ihtarına uymayan şüpheli aracı takip eden motosikletli asayiş ekibinin çarptığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 03:03 Güncelleme: 21.05.2025 - 03:03
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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de polis ekibinin şüpheli aracı takip ederken çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı
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        Çanakkale'de "dur" ihtarına uymayan şüpheli aracı takip eden motosikletli asayiş ekibinin çarptığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi ağır yaralandı.

        Motosikletli asayiş ekipleri, Güzelyalı'da meydana gelen iş yeri kurşunlama olayının şüphelisi Y.Ü'nün (21), Setboyu Caddesi'ndeki 17 EK 823 plakalı araçta olduğunu tespit etti.

        Söz konusu aracı durdurmak isteyen polis memurlarına, şüpheliler tarafından silah teşhirinde bulunuldu.

        Kaçan aracı takip eden polis ekipleri, kovalamaca esnasında Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan ve MOBESE görüntüsü incelemesinde kulağında kulaklık olduğu belirlenen ÇOMÜ Eğitim Fakültesi öğrencisi Doğa G'ye çarptı.

        Polis ekipleri, kovaladıkları şüphelilerin köy yolunda 17 AAE 481 plakalı araca geçtiklerini tespit etti.

        Araştırmasını derinleştiren ekipler, Y.Ü. ile çeşitli suçlardan kayıtları bulunan E.K, U.B.K, M.Ü.O. ile C.E'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Bu arada kazada ağır yaralanan Doğa G'nin ÇOMÜ Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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