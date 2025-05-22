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        Lapseki Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün 2 projesine ödül

        Lapseki Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün 2 projesi ödüle layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 12:07 Güncelleme: 22.05.2025 - 12:09
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        Lapseki Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün 2 projesine ödül
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        Lapseki Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün 2 projesi ödüle layık görüldü.

        Lapseki Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün "Atölye'den Üniversiteye" isimli çalışma ile "İşimiz Temiz Projesi" ödül almaya hak kazandı.

        Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lapseki Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zafer Çelik, Çanakkale'nin tarihi ve doğa güzellikleriyle ön plana çıkan ilçenin adını ulusal düzeyde gerçekleştirilen proje ve çalışmalarda duyurmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

        Elde edilen bu başarıların Lapseki Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü personeline ait olduğunu anlatan Çelik, "İdareci, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Hepsinin emeğine sağlık diyorum. dedi.

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