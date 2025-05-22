Çanakkale'de trafik levhalarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Çanakkale'nin Çan ilçesinde trafik levhalarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde trafik levhalarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Enes Haymana (19) yönetimindeki 17 ZF 571 plakalı motosiklet, Şehit Mustafa Kaya Caddesi'nde refüje, ardından da savrulup trafik levhalarına çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı halde Çan Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü,müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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