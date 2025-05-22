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        Çanakkale'de trafik levhalarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde trafik levhalarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 22:19 Güncelleme: 22.05.2025 - 22:19
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        Çanakkale'de trafik levhalarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde trafik levhalarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Enes Haymana (19) yönetimindeki 17 ZF 571 plakalı motosiklet, Şehit Mustafa Kaya Caddesi'nde refüje, ardından da savrulup trafik levhalarına çarptı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralı halde Çan Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü,müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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