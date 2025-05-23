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        Biga'da yazlık düğün salonunun açılışı gerçekleştirildi

        Çanakkale'nin Biga ilçesinin Karabiga beldesinde yazlık düğün salonunun açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 15:37 Güncelleme: 23.05.2025 - 15:37
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        Biga'da yazlık düğün salonunun açılışı gerçekleştirildi
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinin Karabiga beldesinde yazlık düğün salonunun açılışı yapıldı.

        Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, törende yaptığı konuşmada, yeni salonun beldenin sosyal yaşamı güçlendirerek hemşerilerin en özel günlerine ev sahipliğini yapacağını söyledi.

        Hayırsever iş insanı Ömer Küçük'ün destekleriyle hayata geçirilen projenin sadece bir düğün salonu olmadığını belirten Elbi, şöyle konuştu:

        "Estetik anlayışı, mimari dokusu, fonksiyonelliği ve sosyal alanlarıyla Karabiga'ya yakışır bir yaşam alanıdır. Düğün salonumuzda yer alan geniş ve ferah gelin odası, çocuklarımız için güvenli ve eğlenceli bir çocuk parkı, ihtiyaçlara cevap verecek şekilde planlanan depo alanı, dinlenmek ve keyifli vakit geçirmek isteyenler için ise terası ve kafe alanı ile vatandaşlarımızın her türlü beklentisine karşılık verecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, çevresinde yapılan peyzaj düzenlemeleri ve mimari estetikle Karabiga'nın vizyonuna uygun modern bir görünüm kazandırılmıştır."

        Açılışa AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, AK Parti Biga ilçe Başkanı Ahmet Şahin ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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