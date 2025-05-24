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        Çanakkale'de düğün yemeği etkinliği düzenlendi

        Çanakkale'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında düğün yemeği etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:45 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:54
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        Çanakkale'de düğün yemeği etkinliği düzenlendi
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        Çanakkale'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında düğün yemeği etkinliği düzenlendi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ayvacık ilçesine bağlı Bektaş köyünde düzenlenen düğün yemeği etkinliğinde geleneksel lezzetler tanıtıldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bektaş Köyü Kadın Emeği Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin desteğiyle düzenlenen etkinlikte katılımcılara hazırlanan yemekler ikram edildi.

        Vali Ömer Toraman, eşi Neşe Toraman ile katıldığı etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programa Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, turizmciler ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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