Çanakkale'de düğün yemeği etkinliği düzenlendi

Programa Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, turizmciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ömer Toraman, eşi Neşe Toraman ile katıldığı etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bektaş Köyü Kadın Emeği Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin desteğiyle düzenlenen etkinlikte katılımcılara hazırlanan yemekler ikram edildi.

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