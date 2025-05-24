Çan'da yuvasından düşen leylek yavrusu öldü

Köy sakinlerinden Ahmet Emin Demir, olaya üzüldüklerini belirterek, "Göçmen kuşu leylek yavrusunun düşerek telef olması bizleri üzdü ama yuvada 2 tane yavrunun hayatta olması da sevindirdi." dedi.

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