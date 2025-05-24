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        Çan'da yuvasından düşen leylek yavrusu öldü

        Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyündeki yuvasından düşen leylek yavrusu öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 15:43 Güncelleme: 24.05.2025 - 15:44
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        Çan'da yuvasından düşen leylek yavrusu öldü
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        Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyündeki yuvasından düşen leylek yavrusu öldü.

        Büyükpaşa köyündeki yuvada bulunan leyleğin yumurtalarından 15 gün önce 3 yavru dünyaya geldi.

        Sabah saatlerinde yuvadan düşen yavrulardan biri öldü.

        Köy sakinlerinden Ahmet Emin Demir, olaya üzüldüklerini belirterek, "Göçmen kuşu leylek yavrusunun düşerek telef olması bizleri üzdü ama yuvada 2 tane yavrunun hayatta olması da sevindirdi." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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