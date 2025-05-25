Lapseki'de geleneksel piknik şenliği yapıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Beyçayırlılar Derneğinin (BEY-DER) geleneksel piknik şenliği yapıldı.

Dernek Başkanı Hasan Erkan, şenlikte yaptığı konuşmada, uzun yıllardır geleneksel hale getirdikleri piknik şenliğini büyük bir katılım ile yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Dernek üyeleri ve ilçe dışından gelen misafirlerin katılımıyla gerçekleştirdikleri etkinlikte, gençler ve çocuklara yönelik yarışmalar düzenlediklerini belirten Erkan, şenliğin yapılmasında katkı sunanlara teşekkür etti.

Gençler ve çocukların katılımıyla, halat çekme, ipte simit yeme, çuval, kaşıkla yumurta taşıma yarışmalarının düzenlendiği şenlikte hediye çekilişi de yapıldı.