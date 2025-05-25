Çanakkale'de evlenmek isteyen bazı çiftler 25.05.2025'te "evet" dedi

Bu çiftler arasında yer alan Sude Adar ve Oktay Yıldız da nikah masasına oturarak, "Evet" dedi.

Çanakkale'de evlenmek isteyen çiftler, 25 Mayıs 2025 tarihinin özel ve akılda kalıcı olması nedeniyle nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.