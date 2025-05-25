Çanakkale'de evlenmek isteyen bazı çiftler 25.05.2025'te "evet" dedi
Çanakkale'de evlenmek isteyen çiftler, 25 Mayıs 2025 tarihinin özel ve akılda kalıcı olması nedeniyle nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.
Çanakkale'de evlenmek isteyen çiftler, 25 Mayıs 2025 tarihinin özel ve akılda kalıcı olması nedeniyle nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.
Çanakkale Belediyesi Evlendirme Dairesi Başkanlığına günler öncesinden başvuruda bulunan 10 çift, 25.05.25 tarihinde evlenerek hayatlarını birleştirdi.
Bu çiftler arasında yer alan Sude Adar ve Oktay Yıldız da nikah masasına oturarak, "Evet" dedi.
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