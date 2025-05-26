Çanakkale'de şakayık çiçeği üretimi genişliyor

– Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Bekten köyünde, endemik bitki türlerinden olan şakayık çiçeğinin üretimi artış gösterdi. Üç yıl önce ekimi yapılan ve tamamı yurt dışına ihraç edilen çiçeklerin yetiştirildiği alanda üretim 10 dönümün üzerine çıktı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Onur Sinan Türkmen, Yenice İlçe Tarım Müdürü Caner Çelik ve Şube Müdürü Murat Aydın, şakayık çiçeği üretim sahasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Üst düzey yöneticilik ve danışmanlık deneyiminin ardından farklı bir alanda üretim faaliyetlerine yönelen Cengiz Bayazit, 10 dönümde yürüttüğü üretimi 50 dönüme çıkarmayı hedeflediğini belirtti.