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        Çanakkale'de DEM Parti İl Başkanlığı binasının camına taş atan şüpheli gözaltına alındı

        Çanakkale'de DEM Parti İl Başkanlığı binasının camına taş atarak zarar veren kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 19:32 Güncelleme: 26.05.2025 - 19:32
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        Çanakkale'de DEM Parti İl Başkanlığı binasının camına taş atan şüpheli gözaltına alındı
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        Çanakkale'de DEM Parti İl Başkanlığı binasının camına taş atarak zarar veren kişi gözaltına alındı.

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, DEM Parti Çanakkale İl Başkanlığı binası camına taş atılarak zarar verildiği ihbarı üzerine inceleme yapıldığı bildirildi.

        Yapılan incelemeler sonucu olayı gerçekleştirenin Ağrı nüfusuna kayıtlı A.A. (34) olduğu tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Ekiplerimizce kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikata başlanmıştır." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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