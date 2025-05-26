Çanakkale'de DEM Parti İl Başkanlığı binasının camına taş atan şüpheli gözaltına alındı

Yapılan incelemeler sonucu olayı gerçekleştirenin Ağrı nüfusuna kayıtlı A.A. (34) olduğu tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Ekiplerimizce kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikata başlanmıştır." denildi.

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