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        Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan müdür yardımcısının cenazesi Van'a gönderilecek

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, memleketi Van'da son yolculuğuna uğurlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 02:51 Güncelleme: 27.05.2025 - 02:51
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        Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan müdür yardımcısının cenazesi Van'a gönderilecek
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, memleketi Van'da son yolculuğuna uğurlanacak.

        Küçükkuyu'ya bağlı Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi mevkisinde pazar günü bir grup arkadaşıyla doğa yürüyüşüne çıktıktan bir süre sonra kaybolan ve yapılan aramalar sonucu yürüyüş güzergahına yakın bir mevkide yüksekten düşmüş vaziyette cansız bedenine ulaşılan Bartu'nun cenazesinin getirilmesi için AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Saat 21.30'da yürüyüş güzergahına giriş yapan ekipler, Bartu'nun zorlu bir konumda bulunan cenazesini alarak saat 01.00'da toplanma alanına döndü.

        Bartu'nun kızı Kutsal, eşi Seval Bartu da Adatepebaşı köyünde yakınlarıyla cenazenin getirilmesini bekledi.

        Otopsi için cenazesi Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Bartu'nun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından memleketi Van'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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