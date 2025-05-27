Çanakkale'de doğa yürüyüşünde yaşamını yitiren müdür yardımcısının cenazesi Van'a gönderildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu için tören düzenlendi.

Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi mevkisinde pazar günü bir grup arkadaşıyla doğa yürüyüşüne çıktıktan bir süre sonra kaybolan ve yapılan aramalar sonucu yürüyüş güzergahına yakın bir mevkide yüksekten düşmüş vaziyette cansız bedenine ulaşılan Bartu'nun cenazesi, Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından görev yaptığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne getirildi.

Eşi Seval Bartu ile kızları Merve Sefanur Akbulut ile Kutsal Ebrar Bartu, burada taziyeleri kabul etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, törende yaptığı konuşmada, yaşadıkları acı kaybın herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Söylenecek çok söz var ama bugün hakkımız varsa helal etmek ve Adil Bey için son görevinizi yapmak üzere buradayız. Tebessüm eden yüzü, iyiliksever gönüllüğü dostları tarafından hep hatırlanacaktır. Hakkımız varsa helal olsun." dedi.