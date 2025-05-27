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        Çanakkale'de doğa yürüyüşünde yaşamını yitiren müdür yardımcısının cenazesi Van'a gönderildi

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 02:51 Güncelleme: 27.05.2025 - 02:51
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        Çanakkale'de doğa yürüyüşünde yaşamını yitiren müdür yardımcısının cenazesi Van'a gönderildi
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu için tören düzenlendi.

        Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi mevkisinde pazar günü bir grup arkadaşıyla doğa yürüyüşüne çıktıktan bir süre sonra kaybolan ve yapılan aramalar sonucu yürüyüş güzergahına yakın bir mevkide yüksekten düşmüş vaziyette cansız bedenine ulaşılan Bartu'nun cenazesi, Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından görev yaptığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne getirildi.

        Eşi Seval Bartu ile kızları Merve Sefanur Akbulut ile Kutsal Ebrar Bartu, burada taziyeleri kabul etti.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, törende yaptığı konuşmada, yaşadıkları acı kaybın herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Söylenecek çok söz var ama bugün hakkımız varsa helal etmek ve Adil Bey için son görevinizi yapmak üzere buradayız. Tebessüm eden yüzü, iyiliksever gönüllüğü dostları tarafından hep hatırlanacaktır. Hakkımız varsa helal olsun." dedi.

        Adil Bartu'nun kızı Merve Sefanur Akbulut da babasıyla Çanakkale'ye 2011'de beraber geldiklerini söyledi.

        2011'in kasım ayında Van depremini beraber haber aldıklarını anlatan Akbulut, şöyle konuştu:

        "Çok sarsılmıştık. Benim babam çok farklı biriydi, diğer babalara benzemezdi. Tarihi ve coğrafyayı bilirdi. Bence böyle babalar Türkiye'de nadirdir. Sevgi doluydu. Bizi çok güzel severdi, ailesini severdi. Ben ona yetişemedim. İnşallah hakkını helal eder. İnşallah 2 evladı da ona iyi evlatlık yapmıştır. Ona bu ölüm yakışmadı. Çalışma hayatı boyunca gerçekten fazladan bir israf bile yapmadan, ondan devletçilik anlayışını öğrendik. Kanun, kurallara inanılmaz uyarak hareket eden biriydi. Bizi de bu şekilde büyüttüğü için Allah razı olsun. Yolu açık olsun."

        Bartu'nun cenazesi, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'in yaptırdığı dua sonrası defnedilmek üzere memleketi Van'a uğurlandı.

        Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ile kurum müdürleri ve mesai arkadaşları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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