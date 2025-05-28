AK Parti Milletvekili Gider, Lapseki'de emniyet ve eğitim yatırımlarını inceledi

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki'de yapımı tamamlanan İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ile Güler Kayalı Anaokulu'nda incelemelerde bulundu.

Gider, ziyarette yaptığı açıklamada, Gazi Süleyman Paşa Mahallesinde okul ihtiyacının her geçen gün arttığını belirterek, belediyenin bir an önce yer göstermesi halinde yeni bir eğitim yatırımı için hazır olduklarını belirtti.

Bu bölgede okul ihtiyacının artık ertelenemeyeceğini ifade eden Gider, "Ödenek, planlama ve uygulama açısından hiçbir sıkıntımız yok. Yeter ki belediye uygun bir arsa göstersin. Yer gösterildiği anda okul inşaatına başlarız. Bu kadar hızlı gelişen bir bölgede eğitim tesisi için hala bir yer bulunamaması büyük bir handikap." dedi.

Milletvekili Gider, Lapseki'de yapımı tamamlanan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının, 1556 metrekare arsa üzerine inşa edildiğini, içinde 25 ofis, 3 nezarethane, arşiv-depo alanları, teknik birimler, ibadet alanı ve personel kullanımına uygun sosyal alanların yer aldığını aktardı.