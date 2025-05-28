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        Çanakkale Valisi Toraman'dan Atatürk Evi ve Müzesi'ne ziyaret

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyündeki Atatürk Evi ve Müzesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 22:07 Güncelleme: 28.05.2025 - 22:07
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        Çanakkale Valisi Toraman'dan Atatürk Evi ve Müzesi'ne ziyaret
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        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyündeki Atatürk Evi ve Müzesi'ni ziyaret etti.

        Vali Toraman, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları sırasında Anafartalar Grup Komutanı iken 19. Tümen Karargahı olarak kullandığı Atatürk Evi ve Müzesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Ziyareti sırasında Toraman'a Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Fidan, İlçe Emniyet Amiri Mümin Aksöz, Bigalı Köyü Muhtarı Cevdet Barış da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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