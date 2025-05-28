Çanakkale Valisi Toraman'dan Atatürk Evi ve Müzesi'ne ziyaret

Ziyareti sırasında Toraman'a Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Fidan, İlçe Emniyet Amiri Mümin Aksöz, Bigalı Köyü Muhtarı Cevdet Barış da eşlik etti.

Vali Toraman, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları sırasında Anafartalar Grup Komutanı iken 19. Tümen Karargahı olarak kullandığı Atatürk Evi ve Müzesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyündeki Atatürk Evi ve Müzesi'ni ziyaret etti.

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