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        Çan'da halk konseri düzenlendi

        Çan ilçesinde Gönül Teli Müzik Topluluğu tarafından halk konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 10:48 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:49
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        Çan'da halk konseri düzenlendi
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        Çan ilçesinde Gönül Teli Müzik Topluluğu tarafından halk konseri düzenlendi.

        Çan’a bağlı Etili köyündeki Kızılcıklık Parkı’nda gerçekleşen konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Gönül Teli Müzik Topluluğu’nun sahne aldığı etkinlikte sanatçılar Ali Semercioğlu, Aşkın Köse, Ayça Aygün Onural, Ayşe Dağlıoğlu, Hakan Dokuyucu, Handan Alptekin, Mehmet Kırca, Semra Esen ve Zehra Serbest sahne aldı.

        Solistlere kanunda Mert Ceylan, Keman’da Hamdi Kemancı ve Vahdet Özmen, Tambur’da Yaşar Atalay, gitarda Mert Çitakoğlu ve ritimde Kenan Ceylan eşlik etti. Topluluğun şefliğini ise Şerife Gümülcine üstlendi.

        Etili Seramik Fabrikaları Kurucusu iş insanı İsmail Tülek, etkinlikte yaptığı konuşmada sanata ve müziğe verdikleri önemi vurgulayarak, bu tür sosyal etkinliklerle halkla bağlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Konsere; Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, CHP Çan İlçe Başkanı İlhan Demiral, İl Genel Meclisi Üyeleri İsmail Ünal ve Murat Çağlayan, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Deniz, Çan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Olgun, Çan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Emin Görgün, Çan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Belma Türe, Çanakkale Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Tülek, Çan Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Şahin, Etili Köyü Muhtarı Ersin Güven, Fabrika Müdürü Selçuk Tülek ile çok sayıda köy muhtarı ve vatandaş katıldı.

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