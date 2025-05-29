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        Eceabat'ta ilk müdahale arazözü dağıtımı yapıldı

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 10 ilk müdahale arazözü dağıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 16:57 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:57
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        Eceabat'ta ilk müdahale arazözü dağıtımı yapıldı
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 10 ilk müdahale arazözü dağıtımı gerçekleştirildi.

        Eceabat Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen programa Çanakkale Valisi Ömer Toraman ile protokol üyeleri katıldı.

        Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, yaptığı konuşmada, köy muhtarlıklarına verilen arazözlerin temin edilmesinde destek olanlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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