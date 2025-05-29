Eceabat'ta ilk müdahale arazözü dağıtımı yapıldı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 10 ilk müdahale arazözü dağıtımı gerçekleştirildi.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 10 ilk müdahale arazözü dağıtımı gerçekleştirildi.
Eceabat Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen programa Çanakkale Valisi Ömer Toraman ile protokol üyeleri katıldı.
Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, yaptığı konuşmada, köy muhtarlıklarına verilen arazözlerin temin edilmesinde destek olanlara teşekkür etti.
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