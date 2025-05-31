Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Havadan 1 helikopter, karadan ise 3 arazöz ve çok sayıda personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

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