Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Gülpınar köyü yakınlarında öğle saatlerinde otluk alanda yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ihbar üzerine bölgeye gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Havadan 1 helikopter, karadan ise 3 arazöz ve çok sayıda personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.
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