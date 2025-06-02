Gelibolu'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Hüseyin Ak'ın cenazesi, toprağa verildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Hüseyin Ak'ın cenazesi, toprağa verildi.
Ak için ilçeye bağlı Şadıllı köyünde tören düzenlendi.
Törene, Ak'ın ailesi ve yakınları ile Kaymakam Bekir Abacı ve 2. Kolordu komutanı Rasim Yaldız ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Ak'ın cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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