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        Gelibolu'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Hüseyin Ak'ın cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 09:10 Güncelleme: 02.06.2025 - 09:10
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        Gelibolu'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Hüseyin Ak'ın cenazesi, toprağa verildi.

        Ak için ilçeye bağlı Şadıllı köyünde tören düzenlendi.

        Törene, Ak'ın ailesi ve yakınları ile Kaymakam Bekir Abacı ve 2. Kolordu komutanı Rasim Yaldız ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Ak'ın cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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